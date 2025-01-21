Bolu'da yangın çıkan otelde Sözcü yazarı da vardı: Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in, yangın nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de ailesiyle birlikte tatil yaptığı öğrenildi. Türkmen'e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamadığı belirtildi.

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Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; itfaiye ekiplerinin sabah 03.27'de başlayan yangına müdahalesi sürerken, Sözcü yazarı Nedim Türkmen de facianın yaşandığı oteldeydi. Ailesiyle birlikte otelde tatil yapan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamadığı öğrenildi.