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Ebubekir Şahin'den yangın haberleri uyarısı: "Daha dikkatli olun"

Ebubekir Şahin'den yangın haberleri uyarısı: "Daha dikkatli olun"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, "Bu konuya ilişkin yapılan haber içeriklerinde ve yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz." dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’deki yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangın bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma halen devam etmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz.” 

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