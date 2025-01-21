BIST 10.043
DOLAR 35,62
EURO 36,91
ALTIN 3.116,70
HABER /  DÜNYA

Trump 'Amerikalılar atomu parçaladı' dedi Yeni Zelandalılar tepki gösterdi

Trump 'Amerikalılar atomu parçaladı' dedi Yeni Zelandalılar tepki gösterdi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın, yemin törenindeki hitabında kullandığı "Amerikalılar atomu parçaladı" ifadesine, bu başarıyı sahiplenen Yeni Zelandalılar tepki gösterdi.

Abone ol

Trump, yemin törenindeki hitabında, ABD'nin başarılarına ilişkin konuşurken "Amerikalıların çölleri aşarak Vahşi Batı'yı kazandığını, köleliği sonlandırdığını ve atomu parçaladığını" söyledi.

ABD'nin 47. Başkanı'nın atomun parçalanmasına ilişkin söyledikleri Yeni Zelandalıların tepkisine yol açtı.

Zira Yeni Zelandalılar, ülkenin Nelson kentinde doğan, "elementlerin parçalanması ve radyoaktif maddelerin kimyası konularındaki araştırmalarıyla" Nobel Kimya ödülü alan Ernest Rutherford'un, yapay bir nükleer tepkime başlatarak atomu parçalayan kişi olduğunu savunuyor.

Yeni Zelanda basınında, atomun İngiliz, Yeni Zelandalı ya da Alman bilim insanları tarafından parçalandığına dair farklı tartışmalar olduğu ancak bu bilim insanlarının hiçbirinin Amerikalı olmadığı belirtildi.

Nelson Belediye Başkanı Nick Smith, yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarına şaşırdığını, bu başarının Rutherford'a ait olduğunu ifade etti.

Smith, "atomu ilk kimin parçaladığına dair tarihi kayıtları tutmak" amacıyla ABD'nin göreve başlayacak Wellington büyükelçisini Rutherford'un anıtına çağırmak istediğini kaydetti.

Bazı kaynaklar, atomu ilk parçalayan kişinin Rutherford olduğunu, bazıları ise Rutherford'un bilinen atom modelini deneysel olarak bulan kişiyken Alman fizikçi Otto Hahn'ın atomun parçalanabileceğini deneysel olarak gösteren bilim insanı olduğunu savunuyor.

ABD Enerji Bakanlığının Tarih ve Miras Kaynakları Ofisi verileri de atomun İngiliz bilim insanı John Douglas Cockroft ve İrlandalı bilim insanı Ernest Walton tarafından parçalandığına işaret ediyor.

Veriler, Rutherford'un atomun yapısının modelini oluşturduğunu belirtiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin TBMM grup toplantısı ertelendi
CHP'nin TBMM grup toplantısı ertelendi
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı
Kartalkaya'da otel yangınında görü tanıkları anlattı: Gözümüzün önünde insanlar can verdi
Kartalkaya'da otel yangınında görü tanıkları anlattı: Gözümüzün önünde insanlar can verdi
Meteoroloji o ili uyardı! Gece yarısına kadar sürecek
Meteoroloji o ili uyardı! Gece yarısına kadar sürecek
Ankara'da özel halk otobüsleri ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı
Ankara'da özel halk otobüsleri ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı
Zirve değişmedi! "Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" çalışması sonuçlandı
Zirve değişmedi! "Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" çalışması sonuçlandı
İmamoğlu'ndan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin taziye mesajı
İmamoğlu'ndan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin taziye mesajı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat
Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını yönetecek hakem belli oldu
Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını yönetecek hakem belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili bilgi aldı
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor