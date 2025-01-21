Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adiyeye sevk edildi

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Özdağ'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden soruşturma genişletilmişti.