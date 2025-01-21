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Kartalkaya'da yangın faciası! Görüntüler çok feci, çok sayıda ölü var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kartalkaya'da yangın faciası! Görüntüler çok feci, çok sayıda ölü var

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İşte olay yerinden görüntüler...

Kartalkaya'da yangın faciası! Görüntüler çok feci, çok sayıda ölü var

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

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Kartalkaya'da yangın faciası! Görüntüler çok feci, çok sayıda ölü var

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

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Kartalkaya'da yangın faciası! Görüntüler çok feci, çok sayıda ölü var

İşte olay yerinden görüntüler...

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Kartalkaya'da yangın faciası! Görüntüler çok feci, çok sayıda ölü var
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