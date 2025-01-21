Kartalkaya'da yangın faciası! Görüntüler çok feci, çok sayıda ölü var
Anadolu Ajansı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İşte olay yerinden görüntüler...
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
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İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.
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İşte olay yerinden görüntüler...
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