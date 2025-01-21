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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında son durum! Çarşaflarla camlardan kaçmak istemişler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında son durum! Çarşaflarla camlardan kaçmak istemişler

 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

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