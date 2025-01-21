BIST 10.043
DOLAR 35,62
EURO 36,91
ALTIN 3.116,70
HABER /  MAGAZİN

Oyuncu Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Barım işime engel oldu demişti

Oyuncu Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Barım işime engel oldu demişti

Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın mağdur olarak savcılığa ifade verdi. Işın'ın ifadesinin ardından kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ayşe Barım ile ilgili iddialara cevap veren Işın, ''Tam tarihini hatırlamamakla birlikte, geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak, ben söz konusu projede yer aldım.'' dedi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

''KİMSEDEN DAVACI DEĞİLİM''

Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifade verdi. Oyuncunun ifadesinde "İsmi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması ya da mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım, sektörde var olan bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kimseden davacı veya şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

''BU KONU SIK SIK GÜNDEME GELİR''

Deniz Işın İfadesinde, “Ben yaklaşık 7 yıldır sinema ve film sektöründe oyunculuk yapmaktayım. Şu an Zeynep Çelen Management isimli menajerlik şirketiyle aramızda menajerlik sözleşmesi bulunmaktadır. Bundan önce ise Icon isimli menajerlik şirketiyle çalıştık. ID İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi sahibi Emine Ayşe Barım'ı tanırım. Kendisi menajerlik şirketi sahibidir. Ayşe Barım isimli şahısla daha önce bir kez karşılaştım. Kendisinin sahibi ve yetkilisi olduğu ID İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi ile aramızda daha önce herhangi bir sözleşme yapılmadı ve bu şirket benim adıma sözleşme görüşmelerinde bulunmadı. Bana sormuş olduğunuz paylaşımı, yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızla sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında dile getirilen iddialar üzerine yaptım. Zaten söz konusu durum, sektörümüzün önde gelen sorunlarından biri olduğu için oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde sık sık bu konu gündeme gelir. Ben de bu soruna dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundum" dedi.

''PROJE DE YER ALMAMAMI İSTEDİĞİNE DAİR DUYUM ALDIM''

Işın ifadesinin devamında, "Emine Ayşe Barım isimli şahıs tarafından yer aldığım projeden cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla çıkartılmam söz konusu olmamıştır. Aynı şekilde, şahsın aynı sektörde birlikte çalıştığımız diğer oyuncu arkadaşlarımızı da tehdit veya cebir kullanarak yer aldıkları projelerden çıkarttığına ya da sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna dair bir bilgim yoktur. Yalnızca, tam tarihini hatırlamamakla birlikte, geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak, ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla, ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması ya da mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım, sektörde var olan bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kimseden davacı veya şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Esir takası anlaşması devam ediyor: 4 İsrailli kadın askere karşı 200 Filistinli
Esir takası anlaşması devam ediyor: 4 İsrailli kadın askere karşı 200 Filistinli
Bahçeli'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bahçeli'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adiyeye sevk edildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adiyeye sevk edildi
Ebubekir Şahin'den yangın haberleri uyarısı: "Daha dikkatli olun"
Ebubekir Şahin'den yangın haberleri uyarısı: "Daha dikkatli olun"
Metro Türkiye, 8'inci kez "En İyi İşveren" seçildi
Metro Türkiye, 8'inci kez "En İyi İşveren" seçildi
Mühimmat deposunda 'teknik hata' 3 subayın hayatına mal oldu
Mühimmat deposunda 'teknik hata' 3 subayın hayatına mal oldu
Trump 'Amerikalılar atomu parçaladı' dedi Yeni Zelandalılar tepki gösterdi
Trump 'Amerikalılar atomu parçaladı' dedi Yeni Zelandalılar tepki gösterdi
CHP'nin TBMM grup toplantısı ertelendi
CHP'nin TBMM grup toplantısı ertelendi
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı
Kartalkaya'da otel yangınında görü tanıkları anlattı: Gözümüzün önünde insanlar can verdi
Kartalkaya'da otel yangınında görü tanıkları anlattı: Gözümüzün önünde insanlar can verdi
Meteoroloji o ili uyardı! Gece yarısına kadar sürecek
Meteoroloji o ili uyardı! Gece yarısına kadar sürecek
Ankara'da özel halk otobüsleri ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı
Ankara'da özel halk otobüsleri ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı