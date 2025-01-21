Oyuncu Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Barım işime engel oldu demişti

Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın mağdur olarak savcılığa ifade verdi. Işın'ın ifadesinin ardından kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ayşe Barım ile ilgili iddialara cevap veren Işın, ''Tam tarihini hatırlamamakla birlikte, geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak, ben söz konusu projede yer aldım.'' dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

''KİMSEDEN DAVACI DEĞİLİM''

Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifade verdi. Oyuncunun ifadesinde "İsmi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması ya da mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım, sektörde var olan bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kimseden davacı veya şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

''BU KONU SIK SIK GÜNDEME GELİR''

Deniz Işın İfadesinde, “Ben yaklaşık 7 yıldır sinema ve film sektöründe oyunculuk yapmaktayım. Şu an Zeynep Çelen Management isimli menajerlik şirketiyle aramızda menajerlik sözleşmesi bulunmaktadır. Bundan önce ise Icon isimli menajerlik şirketiyle çalıştık. ID İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi sahibi Emine Ayşe Barım'ı tanırım. Kendisi menajerlik şirketi sahibidir. Ayşe Barım isimli şahısla daha önce bir kez karşılaştım. Kendisinin sahibi ve yetkilisi olduğu ID İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi ile aramızda daha önce herhangi bir sözleşme yapılmadı ve bu şirket benim adıma sözleşme görüşmelerinde bulunmadı. Bana sormuş olduğunuz paylaşımı, yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızla sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında dile getirilen iddialar üzerine yaptım. Zaten söz konusu durum, sektörümüzün önde gelen sorunlarından biri olduğu için oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde sık sık bu konu gündeme gelir. Ben de bu soruna dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundum" dedi.

''PROJE DE YER ALMAMAMI İSTEDİĞİNE DAİR DUYUM ALDIM''

Işın ifadesinin devamında, "Emine Ayşe Barım isimli şahıs tarafından yer aldığım projeden cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla çıkartılmam söz konusu olmamıştır. Aynı şekilde, şahsın aynı sektörde birlikte çalıştığımız diğer oyuncu arkadaşlarımızı da tehdit veya cebir kullanarak yer aldıkları projelerden çıkarttığına ya da sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna dair bir bilgim yoktur. Yalnızca, tam tarihini hatırlamamakla birlikte, geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak, ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla, ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması ya da mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım, sektörde var olan bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kimseden davacı veya şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.