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Cumhurbaşkanı Erdoğan otel yangını açıklaması: Sorumlulardan hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan otel yangını açıklaması: Sorumlulardan hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bir otelde çıkan yangın vardı.

Erdoğan, 66 kişinin öldüğü yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Bolu Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bolu'ya gönderdik.

Bölgeden düzenli bilgiler aldık, yangının çıkış nedeni ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacaktır. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz.

Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbiri almazsak kendimizi kandırmış oluruz. Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Daha iyisini daha güzelini yapmak zorundayız. Uykusuz kalacağız, yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. İl kongremizin, Ankara'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Rabbim bizi milletimizin gözünden ve gönlünden düşürmesin. Hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum."

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