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Kartalkaya faciasına yayın yasağı geldi

Kartalkaya faciasına yayın yasağı geldi

Gazeteci Alican Uludağ, Bolu’da meydana gelen yangına ilişkin bir yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Henüz can kaybının bile tam ve doğru şekilde açıklanmadığı Bolu’daki yangınla ilgili 'kamu düzeni' gerekçesiyle yayın yasağı kararı alındı" dedi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yayın yasağı getirildi. Gazete Alican Uludağ verilen karara tepki gösterdi.

Kararda, “Mevcut olay ile ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın sosyal medya ile internet medyasında ilgili birtakım bilgilerin yanlış yayınlandığını, müşahede edildiğini, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, ölüm olayının yangın olayı ile gerçekleşmiş ile olması, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir” denildi.

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