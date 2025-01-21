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Yangından kurtulan vatandaş gözyaşları içinde yaşanan kabusu anlattı: Hiçbir alarm çalmadı

Yangından kurtulan vatandaş gözyaşları içinde yaşanan kabusu anlattı: Hiçbir alarm çalmadı

Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kabus dolu anlardan kurtulan bir vatandaş Ekol TV mikrofonlarına yaşananları anlattı.

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Kış turizminin en çok tercih edilen noktalarından biri olan Kartalkaya'da otelde çıkan yangın gece 03.30 sıralarında başladı. Bölgeye ilk ulaşan ekiplerden biri olan Ekol TV gelişmeleri anbean aktarırken; muhabir Bekir Mert, faciadan kurtulan bir vatandaşa mikrofon uzattı.

"Hiçbir alarm çalmadı"

Yangın faciasından kurtulan adam gözyaşları içinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

Hiçbir alarm çalmadı. İçeride güya duman dedektörü varmış. Hiçbir şey duyulmadı. Biz 7. kattaydık. Aşağı kadar 4 kat daha var. Dumandan göz gözü görmüyordu. Sağlıklıyız ama çocuklarımın arkadaşları vardı. Kapılarını çaldık ama kendimizi zor kurtardık.

"Dumandan boğulacaktık"

Ne bir duman dedektörü ne de yangın merdiveni var. Yangın başladığında belki 1 saat olmuştu. Dumandan boğulacaktık.

Otel çalışanı da gözyaşlarına boğuldu

Yangından kurtulan otel çalışanı da gözyaşları içinde yaşananları anlattı: Çok kötüydü, alevler üstümüzdeydi. Herkes bağırıyordu, hala titriyoruz. Çocuklar çok.

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