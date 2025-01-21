Kartalkaya'daki otel yangını! Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 51 vatandaştan 17'sinin taburcu edildiği, 34 yaralanın ise tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştır. 17 yaralımız taburcu edilmiş olup, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur. Bolu’muza ve ülkemize geçmiş olsun." denildi.