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Fatma nine ekipleri alarma geçirdi

Fatma nine ekipleri alarma geçirdi

Kütahya'da evine gelen görevlilerce kendisine ulaşılamayan 80 yaşındaki Fatma nine, ekipleri alarma geçirdi.

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Zafertepe Mahallesi'ndeki bir sitenin ikinci katında yalnız yaşayan Fatma Umu'ya yemek getiren Kütahya Belediyesi görevlileri, dairenin kapısının açılmaması üzerine yaşlı kadının hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekibi, kapıyı kırıp eve girmeden önce son bir kez daha kapının ziline basarak seslendi. Bir süre sonra Umu, elinde sefer taslarıyla kapıyı açtı.

Ekipleri karşısında gören kadın, kendisine yemek getirildiğini sanarak sefer tasını uzattı.

Hasta olduğu için kapıyı açamadığını söyleyen Umu, eve gelen ekiplere teşekkür etti.

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