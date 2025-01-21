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Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İyi Parti'den istifa eden Ankara milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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8 Ocak'ta İyi Parti'den istifa eden Ankara milletvekili Kürşad Zorlu, bugün resmen AK Parti'ye katıldı.

Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan Kongresi'nde taktı. 

Kürşad Zorlu, yeni partisinin il kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından çıktığı kürsüde gece gündüz uyumadan partisi için çalışacağını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

“Bu büyük buluşmada sizlerle bir arada durmaktan kıvanç duyuyorum. Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla, cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte, cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum. Bilge Kağan’ın dediği gibi gündüz oturmadan, gece uyumadan, bu mukaddes yolda daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan sayın cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum."

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