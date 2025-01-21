Sinvar’dan sonra yeni dönem: Hamas Gazze liderini açıkladı

Hamas, Yahya Sinvar’ın ölümüyle boşa kalan Gazze liderliği koltuğuna Halil el-Hayye’nin geçtiğini dolaylı bir şekilde duyurdu. El-Hayye’nin liderliği, Gazze’de savaş sonrası yeniden yapılanma ve inşa sürecini yönetecek yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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Hamas, Gazze’deki lideri Yahya Sinvar’ın ölümünden bu yana ilk kez, dolaylı bir şekilde yeni liderinin adını açıkladı.

Hareketin resmi internet sitesinde bugün yayımlanan bir açıklamada, Gazze’deki Hamas lideri olarak Halil el-Hayye’nin adı geçti. Daha önce Sinvar’ın yardımcısı olan el-Hayye, yaptığı açıklamada Gazze’nin yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

El-Hayye, “Bu dönem, inşa ve yeniden yapılanma dönemidir. Savaştaki gibi barış zamanında da kararlı ve güçlü olmalıyız,” dedi. Açıklamasında, savaşın sona ermesinin ardından dayanışma ve birlik vurgusu yaptı.

SİNVAR’IN ÖLÜMÜ

Yahya Sinvar, 16 Ekim 2024’te, Gazze’nin güneyindeki Refah şehrinde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmada hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin tesadüfen tespit ettiği Sinvar, çıkan çatışmada öldürülmüştü. Ancak İsrail, şu ana kadar Sinvar’ın cenazesini Hamas’a teslim etmeyi reddediyor.

HALİL EL-HAYYE KİMDİR?

Halil el-Hayye, Sinvar’ın ardından Gazze’deki liderlik için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Aynı zamanda Hamas’ın yurtdışındaki müttefikleriyle yapılan resmi görüşmeleri yöneten el-Hayye, İsrail ile yapılan ateşkes müzakerelerinde de önemli bir rol oynadı.

2024 yılı Ağustos ayında, Beyrut’un güney banliyösünde suikasta uğrayan Salih el-Aruri’nin yerine Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı olarak atamıştı. El-Hayye’nin liderliği, Hamas’ın savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklanacağı bir dönemde hareketin yeni stratejilerini şekillendirme açısından kritik önem taşıyor.

Sinvar’ın ardından el-Hayye’nin liderliğe gelmesi, Gazze’deki Hamas yönetiminde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.