Fenerbahçe acı haberi verdi! Genç sporcu ve annesi Bolu'daki yangında öldü

Fenerbahçe, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 2014 doğumlu kulüp sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçe, Bolu’daki otel yangınında yüzme şubesinden 2014 doğumlu Vedia Nil Apak’ın ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Başımız sağ olsun Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."