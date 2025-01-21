BIST 10.017
DOLAR 35,63
EURO 37,07
ALTIN 3.128,67
HABER /  GÜNCEL

Fenerbahçe acı haberi verdi! Genç sporcu ve annesi Bolu'daki yangında öldü

Fenerbahçe acı haberi verdi! Genç sporcu ve annesi Bolu'daki yangında öldü

Fenerbahçe, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 2014 doğumlu kulüp sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe, Bolu’daki otel yangınında yüzme şubesinden 2014 doğumlu Vedia Nil Apak’ın ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Başımız sağ olsun Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kartalkaya'daki otel yangını! Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kartalkaya'daki otel yangını! Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fatma nine ekipleri alarma geçirdi
Fatma nine ekipleri alarma geçirdi
Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma! Nedim Saban "tanık" olarak ifadeye çağrıldı
Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma! Nedim Saban "tanık" olarak ifadeye çağrıldı
Kartalkaya faciasına yayın yasağı geldi
Kartalkaya faciasına yayın yasağı geldi
Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında
Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında
Yangından kurtulan vatandaş gözyaşları içinde yaşanan kabusu anlattı: Hiçbir alarm çalmadı
Yangından kurtulan vatandaş gözyaşları içinde yaşanan kabusu anlattı: Hiçbir alarm çalmadı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 66 ölü 51 yaralı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 66 ölü 51 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan otel yangını açıklaması: Sorumlulardan hesap sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan otel yangını açıklaması: Sorumlulardan hesap sorulacak
Manchester City'den 19'luk Brezilyalı stoper transferi
Manchester City'den 19'luk Brezilyalı stoper transferi
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında son durum! Çarşaflarla camlardan kaçmak istemişler
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında son durum! Çarşaflarla camlardan kaçmak istemişler
Kartalkaya'daki otel yangınından sağ kurtuldu, yaşadıklarını böyle anlattı
Kartalkaya'daki otel yangınından sağ kurtuldu, yaşadıklarını böyle anlattı