Coinbase CEO'su Brian Armstrong: 'İzin almak için Türkiye ile görüşüyoruz'

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, “Halihazırda Türkiye’de faaliyetlerimiz başlamış değil. Bu bağlamda düzenleyici otoritelerden izin almak istiyoruz. İznimizi alır almaz Türkiye’de çalışmalarımızı başlatacağız, bu konuda istekliyiz” dedi.

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Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Davos’ta CNBC-e'nin sorularını yanıtladı. Çeşitli ülkelerin maliye bakanlarıyla görüşme fırsatı bulduğunu belirten Coinbase CEO'su Brian Armstrong, “Katılımcılarla özellikle ekonomik özgürlüklerden bahsediyoruz. Kripto paralar bence dünya çapında insanları enflasyona karşı koruyor. İnsanların ödemelerini hızlı ve ucuza yapmasını sağlıyor. Görüştüğümüz bazı hükümetlerin stratejik Bitcoin rezervleri geliştirme planı var” ifadelerini kullandı.

‘TRUMP VE KONGRE KRİPTOYA SICAK BAKIYOR’

Armstrong, “İkinci Trump döneminde kriptoya dair yeni mevzuat bekliyor musunuz?” sorusuna, “Bu konuda çok iyimseriz. Trump dünyanın ilk kripto başkanı olmak istediğini ifade etti. Kendisi de ABD Kongresi de bu konuya çok sıcak yaklaşıyor. Umuyorum ki kısa vadede ABD’de buna dair mevzuat geçecek” yanıtını verdi.

‘KRİPTO PARA KLASİK PARAYI GÜÇLENDİRİYOR’

Kripto paraların klasik parayı güçlendirdiği görüşünü dile getiren Coinbase CEO'su Armstrong, şunları kaydetti:

“Kripto para klasik parayı güçlendiriyor. ABD’de USDC var, yani tokenize edilmiş dolar ve dünyanın her noktasında kullanılabiliyor. Aslında dijital dolar itibari parayı, klasik doları güçlendiriyor. Kriptonun pek çok özelliği var. Bitcoin adeta dünyanın yeni altın standardı oldu. Aynı zamanda şirketlerin önümüzdeki süreçte menkul kıymet misali para toplamasına imkan tanıyacak. Dolayısıyla geleneksel para ve kripto para birbirini tamamlıyor.”

'TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERME KONUSUNDA İSTEKLİYİZ'

Brian Armstrong, Coinbase'in Türkiye'de henüz aktif olmadığını belirterek, bu durumun düzenleyici otoritelerden alınacak izinlere bağlı olduğunu ifade etti. Şirket olarak Türkiye'de faaliyete başlama konusunda istekli olduklarını vurgulayan Armstrong, lisans sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalarını başlatmayı planladıklarını dile getirdi:

“Halihazırda Türkiye’de faaliyetlerimiz başlamış değil. Bu bağlamda düzenleyici otoritelerden izin almak istiyoruz. Faaliyet iznimizi alır almaz Türkiye’de çalışmalarımızı başlatacağız, bu konuda istekliyiz. Bu sene olur mu bilemiyorum, faaliyet lisansımızı alacağımız zamana bağlı.”

KAYNAK: CNBCE.COM