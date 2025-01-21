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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ukrayna takımı Dinamo Kiev'le karşılaşacak.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak.

Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetecek.

Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev: Neshcheret, Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk, Shaparenko, Mykhailenko, Buyalskyi, Kabaiev, Voloshyn, Vanat

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