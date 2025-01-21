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Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve parti kaynakları tarafından serbest bırakıldığı açıklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Parti kaynakları ve avukatları, Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığını öne sürdü. Ancak kısa bir süre sonra bu iddia yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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