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Neymar'dan Al-Hilal'e rest: 65 milyon dolarımı ödeyin

Neymar'dan Al-Hilal'e rest: 65 milyon dolarımı ödeyin

Al-Hilal'in sözleşmesini feshetmek istediği Neymar, Suudi Arabistan ekibinden 65 milyon dolar talep etti.

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Al-Hilal, beklenen performansı sergileyemeyen Neymar ile yollarını ayırmayı planlarken Brezilyalı yıldızdan gelen talep işleri zorlaştırdı.

Portekiz basını Globo'nun haberine göre; Al-Hilal, Neymar ile sözleşme feshi için görüşmelere başladı ancak yıldız futbolcu ayrılık için 65 milyon dolar talep etti.

Neymar’ın, “Takımdan ayrılmamı istiyorsanız bu tutarı ödeyin.” dediği belirtiliyor.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

2023'te Paris Saint-Germain’den Al-Hilal’e transfer olan Neymar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı.

Performansı nedeniyle kulüp içinde hayal kırıklığı yaratan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitse de 1 yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.

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