Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için oyuncu ve Aston Villa'yla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı vurgulanarak, "Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir." denildi.

Diego Carlos, Aston Villa'da 2.5 sezonda 58 maça forma giydi. Carlos kariyerinde daha önce Sevilla, Nantes, Estoril ve Madureira takımlarının da formasını giydi.