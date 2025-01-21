Bolu'daki yangın sonrası ekranlarda konuşulanlar insanlığımızı sorgulattı

Gazeteci Hadi Özışık youtube kanalındaki yayında, Bolu'daki yangın faciası sonrası ekranlarda konuşulanları ve ortaya atılan çirkin iddiaları yorumladı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatili için gidenler gecenin bir vakti çıkan yangın sonucu can derdine düşse de, ne yazık ki 76 canımız gitti, 51 yaralımız var.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve çok sayıda yetkili yangının yaşandığı Bolu Kartalkaya Otel'e koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Ankara İl Kongresi'ne katıldı ama gündeminde sadece Bolu Kartalkaya Otel'deki yangın vardı. Acımız büyük, ne desek az... Hadi Özışık o acı dolu geceyi anlattı...