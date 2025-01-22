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Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya faciasında hayatını kaybetti

Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya faciasında hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’deki yangında, Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

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Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen de facianın yaşandığı oteldeydi. 

Ailesiyle birlikte otelde olan ve haber alınamayan Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ala’dan yardım edin çığlığı

Nedim Türkmen’in kızı Ala Dora Türkmen’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yürek yaktı. Ala, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Grand Kartal 9013 numaralı piste bakan taraf. Ailemden haber yok. Yangında mahsuruz. Acil yardım.” Okuyanların gözyaşlarını tutamadığı bu satırlar, genç kızın son mesajı oldu.

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