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Şahan Gökbakar isyan etti: İnsanlar çoluk çocuk can vermiş, pistte kayak yapıyorlar ya!

Şahan Gökbakar isyan etti: İnsanlar çoluk çocuk can vermiş, pistte kayak yapıyorlar ya!

Komedyen Şahan Gökbakar, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangını faciasının ardından, otelin yakınında kayak yapmaya devam eden insanlara tepki gösterdi.

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Grand Kartal Otel'de sabaha karşı çıkan yangın, büyük bir faciaya neden oldu. Yangında 76 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

Şahan Gökbakar, yangın faciasının yaşandığı otele yakın bölgede kayak yapmaya devam eden insanlara sert tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Lan siz nasıl insansınız!"

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