Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ açıklaması: Yanlış, haksız, hukuksuz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gözler ATA İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçime giren Sinan Oğan' çevrilmişti. Oğan'dan ilk açıklama sosyal medya üzerinden geldi. Tutuklama kararına tepki gösteren Oğan, "Yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ', Antalya'da yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı ardından da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı.

GÖZLER SİNAN OĞAN'A ÇEVRİLMİŞTİ

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakının adayı olarak olarak seçime giren Sinan Oğan tutuklama kararına ne tepki vereceği merak ediliyordu. Oğan ikinci turda Zafer Partisi'yle ters düşüp Cumhur İttifakı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti.

İLK AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN

Oğan, Özdağ’ın tutuklanmasını "yanlış, haksız ve hukuksuz" olarak nitelendirerek, özellikle PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir dönemde yaşanan bu gelişmenin adaletle bağdaşmadığını vurguladı.

Oğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ’ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur.