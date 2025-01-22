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"Gürz-39" ve "Gürz-40"operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı

"Gürz-39" ve "Gürz-40"operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 43 ilde son iki haftadır devam eden "Gürz-39" ve "Gürz-40" operasyonlarında 240 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma tarafından yürütülen "Gürz-39" ve "Gürz-40" operasyonları hakkında bilgi verdi.

"Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, PKK/KCK'ya yönelik, içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 43 ilde son iki haftadır sürdürülen operasyonlarda, 240 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yakalandığını bildiren Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisler ile jandarmayı tebrik etti.

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