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Çanakkale depremi sonrası uyarı! 3 fay hattına dikkat deprem fırtınası yaşanabilir

Çanakkale depremi sonrası uyarı! 3 fay hattına dikkat deprem fırtınası yaşanabilir

Edremit Körfezi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalar yaptı. Sözbilir, bölgede yıkıcı bir deprem beklenmediğini ancak bölgede bir deprem fırtınası yaşanabileceğini konusunda uyarılarda bulundu.

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Edremit Körfezi'nde meydana gelen depremÇanakkale​, İzmir​, İstanbul​ ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD korkutan depremin büyüklüğünü 5.2, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı. Deprem​, 8,65 kilometre derinlikte meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken deprem uzmanlarından da peş peşe açıklamalar geldi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir paniğe neden olan depremle ilgili yıkıcı bir deprem beklenmediğini ancak bölgede deprem fırtınası yaşanabileceğini belirtti.

1944'TEKİ DEPREMİ HATIRLATTI

Prof. Dr. Sözbilir, açıklamasında 6 Ekim 1944'te Edremit​ Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200'den fazla binanın hasar gördüğünü hatırlattı. Söz konusu depremin 9 şiddetinde hissedildiğini anlatan Sözbilir, "Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü." diye konuştu.

"DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR"

Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, bugünkü depremin ise Edremit Körfezi içindeki D-B uzanımlı normal fay türündeki bir faylanma mekanizması ile 5.0-5.3 büyüklüğündeki depremin oluştuğunu anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tetiklenmiş bir deprem olarak kabul edilebilir. Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir. Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir."

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