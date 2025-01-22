76 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel'in yangın faciasıyla ilgili açıklaması tepki çekti

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin ölümüne neden olan yangının yaşandığı Grand Kartal Otel'den yangın faciasına ilişkin ilk açıklama geldi. Olaya ilişkin yapılan açıklamada "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz" sözlerine yer verildi. Paylaşıma sayısız tepki geldi.

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Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de 76 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yaşanan faciadan sonra Grand Kartal Otel yönetiminden ilk açıklama geldi. Yangına ilişkin "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Otelin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:

Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz.

Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz.

"Silin bu paylaşımı"

Öte yandan otelin paylaşımına sayısız tepki geldi. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

-Kepazesiniz, o açıklamayı hemen kaldırın. Bomboş açıklama.

-O kadar insanın vebaliyle ne yapacaksınız. Bir de bomboş açıklama yapmışsınız.

-Silin o paylaşımı ve siz bu acıyı paylaşmayın. Hakkınız yok acımıza ortak olmaya.

-Ne yüzsüzsünüz bir de hikaye atmışsınız.

-Post bile atmayıp, ülkenin milli yas ilan ettiği yerde sadece story ile geçiştirmişsiniz. Dilerim her suistimalinizin hesabını verirsiniz.

-Bir de hikaye atıyorsunuz yok öyle yok.

-76 kişi canından oldu sayenizde. Ne çeşit bir rezilsiniz açıklamaya bak.