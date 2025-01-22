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DEM Parti heyeti bugün İmralı’ya gidiyor

DEM Parti heyeti bugün İmralı’ya gidiyor

DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci kez bugün görüşecek. Ahmet Türk, Abdullah Öcalan ile yapılacak ikinci görüşmede DEM Parti heyetinde yer almayacak.

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de DEM Partililere uzattığı el ve ardından PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çıkışından sonra Kürt meselesinin çözümü için başlatılan girişimler sürüyor.

DEM Parti heyeti bugün (22 Ocak) ikinci kez Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Heyet, 20 Ocak Pazartesi günü ikinci kez Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Öcalan hangi mesajları göndermişti?

Buldan ve Önder, 28 Aralık’ta Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın Abdullah Öcalan’la görüşmesinin ardından DEM Parti görüşmenin detaylarını paylaştı. Öcalan, Bahçeli’nin çağrısına yeşil ışık yakarken, “Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” dedi.

Abdullah Öcalan’ın görüşmede dile getirdiği düşüncelerin çerçevesi şöyle aktarıldı:

Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi, tüm halklar için kader belirleyici bir önem taşıyor.
Türkiye’deki siyasi çevrelerin dar hesaplardan uzak durarak yapıcı ve pozitif katkılar sunması elzemdir. TBMM, bu katkılar için en önemli zemin olacaktır.
Gazze ve Suriye’deki olaylar, dış müdahalelerle derinleşen sorunların çözümsüzlüğünü gözler önüne sermiştir. Bu ciddiyetle çalışılması gerektiği vurgulandı.
Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiği yeni paradigmaya pozitif katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

DEM
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