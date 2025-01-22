Yılın ilk MGK'sı bugün toplanacak! Gündem Kırmızı Kitap

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bugün saat 16.00'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün saat 16.00’da Beştepe’de yapılacak. Yılın ilk MGK toplantısı, devletin temel güvenlik politikalarını belirleyen ve kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncellenmesi açısından kritik bir öneme sahip.

KIRMIZI KİTAP GÜNCELLENİYOR

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, devletin iç ve dış güvenlik politikalarını şekillendiren temel bir referans niteliği taşıyor. Belgenin güncellenmesi için Aralık ayında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir hazırlık toplantısı gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan gelen öneriler doğrultusunda, belgeye eklenecek yeni düzenlemeler ve değişiklikler detaylı şekilde ele alındı. MGK’nın bu ilk toplantısında belgenin son şeklinin verilmesi bekleniyor.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ

Kırmızı Kitap’ın güncellenmesi dışında, toplantının gündeminde terörle mücadele, Suriye’deki yeni dönem, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin durumu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel ve küresel konular yer alıyor. Türkiye’nin güvenlik stratejilerinin bu çerçevede yeniden değerlendirileceği ve güncel tehditlere karşı alınacak önlemlerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE

Toplantıda, Türkiye’nin sınır içi ve sınır ötesi terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak. Suriye’deki yeni dönemle birlikte Türkiye’nin bu bölgedeki askeri ve diplomatik pozisyonu değerlendirilecek. Ayrıca, Suriyeli sığınmacılar ve güvenli bölge çalışmalarının da toplantının önemli maddelerinden biri olması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ VE KÜRESEL GELİŞMELER

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili gelişmelerin ve Türkiye’nin bölgedeki haklarının korunması için alınacak önlemlerin tartışılması planlanıyor. Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes süreçlerinin de toplantıda ele alınacağı belirtiliyor. Türkiye’nin bu çatışmalara yönelik politikalarının gözden geçirilmesi ve diplomatik adımların planlanması bekleniyor.