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Kartalkaya'da faciaya rağmen kayak keyfi yaptılar! Şahan Gökbakar o kişilere isyan etti

Kartalkaya'da faciaya rağmen kayak keyfi yaptılar! Şahan Gökbakar o kişilere isyan etti

Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından, yanan otelin karşısındaki kayak pistinde tatilciler kayak yapmaya devam etti. Şahan Gökbakar sosyal medya paylaşımıyla bu durumu eleştirerek sert ifadelerde bulundu.

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Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiğini açıkladı.

Yangın faciasının ardından, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kayak pistindeki görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Yangının yaşandığı otelin karşısındaki kayak pistinde, başka bir otelde kalan tatilcilerin hiçbir şey olmamış gibi kayak yapmayı sürdürmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Bu görüntüler, kullanıcılar tarafından hızla yayılarak eleştirilerin hedefi oldu.

Şahan Gökbakar'dan sert tepki

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, yaşananlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Siz nasıl insansınız?"

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