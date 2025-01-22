Cenin'e saldırılarda ölü sayısı 10'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın ve saldırılarında 10 Filistinlinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cenin'e saldırıların 'büyük çaplı ve önemli bir askeri operasyon' olduğunu savundu. İsrail ordusunun saldırıları, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılmasından iki gün sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin köylerine saldıran yasadışı yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırmasından bir gün sonra başladı.

HAMAS'TAN 'MÜCADELEYİ TIRMANDIRIN' ÇAĞRISI

Reuters'ın aktardığına göre, Netanyahu, 'İran ekseninin kollarını uzattığı neresi olursa olsun sistematik ve kararlı bir şekilde eyleme geçtiklerini' savunarak Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve Batı Şeria'ya işaret etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin kararıyla başlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na "Demir Sur" adı verilen saldırı başlattığı duyuruldu. İsrail basınına konuşan bir askeri kaynak, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklendiğini aktardı. Hamas'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Filistinlilere 'İsrail'e karşı mücadeleyi tırmandırma' çağrısında bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin kentine başlattığı saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail saldırısında 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı paylaşıldı.