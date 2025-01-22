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İzmir'de taksiciler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'de taksiciler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Tepeköy Meydanı'ndaki taksi durağında M.A. (26) ile Abdullah Altuntaş (32) arasında kavga çıktı.

Kavgayı duyan M.A'nın babası S.A. (57) durağa gelerek yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Abdullah Altuntaş, M.A. (30) ve A.K. (37) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Altuntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis S.A'yı gözaltına aldı.

S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, taksisinde şoförlük yapan kişinin bir süredir karşı taksi durağındaki taksici Altuntaş ile çalışmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını, dün gece Altuntaş'ın arayarak oğlu M.A'yı öldüreceğini ifade ettiğini söylediği öğrenildi.

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