İsrail Batı Şeria'da saldırdı Telaviv'de bıçaklı saldırı ile yanıt geldi Hamas'tan açıklama

Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılar karşısında verilen doğal bir yanıt olduğunu belirtti.

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bıçaklı saldırı; İsrail'in işgali, saldırıları ve cinayetleri devam ettiği sürece direniş dalgasının da yükselerek devam ettiğini ispatlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tel Aviv'deki eylemin "İsrail'in çok sayıda kişiyi öldürdüğü ve yaraladığı Cenin kenti ve mülteci kampındaki saldırılarına verilen doğal bir yanıt" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca bu, 'direnişin, gaspçı oluşumun (İsrail'in) derinliklerini tüm gücüyle vuracağı' yönünde verilen derin bir mesajı içermektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da sahada bir kazanım elde etmek için yürüttüğü tüm girişimlerin "sonuçsuz" olduğu, kendisine ya da yerleşimcilerine güvenlik ve esenlik getirmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerden "işgal güçlerine ve yerleşimci milislere karşı direnişi yoğunlaştırmaları ve ellerindeki tüm direniş imkanlarıyla İsrail saldırılarının hedefindeki Cenin'e ve diğer kentlere destek olmaları" istendi.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı geniş çaplı saldırılarda biri çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu

İsrail basını da bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği söylenen kişinin bölgedeki biri tarafından silahla vurulduğunu aktarmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren Fas doğumlu kişinin, ABD'de ikamet ettiği ve 18 Ocak'ta İsrail'e geldiği kaydedilmişti.