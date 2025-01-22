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Ekmek zammının son adresi Adana oldu!

Ekmek zammının son adresi Adana oldu!

Yeni yılla birlikte birçok şehirde ekmeğe gelen zamların son adresi Adana oldu. Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, kentte 10 liradan satılan ekmeğin fiyatı yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyat uygulaması, 21 Ocak itibarıyla başladı.

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Adana’da ekmek fiyatı, Fırıncılar Odası’nın kararıyla yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL’ye yükseldi.
Adana Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapılması kararı aldı.

Daha önce 10 TL'den satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25 oranında artışla 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı ekmek satışına 21 Ocak itibarıyla başlandı.

NEDEN ZAM GELDİĞİNİ AÇIKLADI

Fırıncılar Odası yetkilileri, zam kararının artan maliyetler nedeniyle alındığını belirtti. Un, maya, enerji ve işçilik gibi temel giderlerdeki yükselişin ekmek fiyatlarına yansıtılmasının zorunlu hale geldiği açıklandı.

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