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Yozgat’ta FETÖ operasyonu: Örgüt üyesi saklandığı yerde yakalandı!

Yozgat’ta FETÖ operasyonu: Örgüt üyesi saklandığı yerde yakalandı!

Yozgat’ta 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olmak' suçundan aranan N.T. isimli şahıs saklandığı adreste yakalandı. Örgüt üyesi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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Yozgat’ta 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olmak' suçundan aranan N.T. isimli şahıs saklandığı adreste yakalandı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, İSTH Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan gözaltına alınan N.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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