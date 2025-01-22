76 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otelde son kez arama yapılacak

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 kişinin gözaltına alındığını ve 45 cenazenin yakınlarına teslim edildiğini açıkladı. Grand Kartal Otel'de bugün son kez arama çalışması yapılacak. AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında çıkan yangında büyük bir trajediye sahne oldu. Yangın, oteli neredeyse tamamen küle çevirirken, 76 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili olarak otel işletme sahibi de dahil 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri, bölgede arama ve inceleme çalışmalarına başladı. Bugün, yanan otelde son kez arama yapılacağı duyuruldu. AFAD ve uzman ekipler, yangınla ilgili detayları tespit etmek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

CENAZE TESLİM SÜRECİ SÜRÜYOR

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45’inin cenazelerinin yakınlarına teslim edildiğini açıklarken, kimliği tespit edilemeyen vatandaşlar için Adli Tıp Kurumu’nda özel bir çalışma yürütüleceğini belirtti.