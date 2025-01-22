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Fransa'da DİTİB'e bağlı caminin önüne el bombası bırakıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'da DİTİB'e bağlı caminin önüne el bombası bırakıldı

Fransa'nın Saint-Omer kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı caminin önüne tatbikatlarda kullanılan el bombası bırakıldı.

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DİTİB Fransa Instagram hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün kimliği belirsiz kişilerin Saint-Omer'de DİTİB'e bağlı caminin önüne tatbikatlarda kullanılan el bombası bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, el bombasına olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin müdahalede bulunduğu aktarılarak, gerekli önlemleri alan yetkililere teşekkür edildi.

Geçen yıl ramazanda aynı caminin önüne domuz kafası bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, "Camimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Barışın ve kardeşliğin sembolü olan ibadethanelerimize yönelik bu saldırılar kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, herkesin ibadetlerini güven içinde yerine getirme hakkı olduğu kaydedilerek, "Bu hakkı tehdit eden bu gibi eylemler, toplumdaki birlik, beraberlik ve güven duygularını baltalamaktadır." denildi.

Saldırıların hedefi olan cemaate geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, DİTİB Fransa'nın bu konunun takipçisi olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "İbadet yerlerimizi korumak ve dinimizi güven içinde yaşamak için kararlığımızı beyan ediyoruz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını ve ülkemizdeki hoşgörü ortamının zarar görmemesini umuyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkarılacağına olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

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