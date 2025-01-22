AK Partili Mehmet Güner'in ailesi de Kartalkaya yangınında can vermiş!

Kartalkaya'da küle dönen otelde 76 kişi hayatını kaybetti.Ölenler arasında eski AK Parti milletvekili Mehmet Güner'in ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı.

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki feci yangında 76 kişi hayatını kaybederken, felakete ilişkin 9 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan ülkemizde yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

AK Partili Güner'in kızı ve torunları...

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yangında AK Parti Bolu 22. dönem milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucu Üyelerinden Hatice Güner'in kızı, damadı ve torunları da hayatını kaybetti.

Zehra Sena-Bilal Gültekin'in çocuklarıyla birlikte tatili değerlendirmek için Kartalkaya'ya gittiği öğrenildi.

Diğer yandan hayatını kaybedenler arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın; TED İstanbul Koleji, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 9. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu da bulunuyor.