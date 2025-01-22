Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı gözyaşlarını tutamadı

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında ölen Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı. AK Parti eski milletvekili Mehmet Güner Mehmet Güner'in kızı Zehra Gültekin'in tabutuna da omuz veren Erdoğan, mezarlıkta gözyaşlarını tutamadı.

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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin öldüğü otel yangını Türkiye'yi derinden sarstı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisenin yaşandığı Bolu'da giderek ailelerin acılarına ortak oldu.

GÜLTEKİN AİLESİ'NİN CENAZESİNE KATILDI

Ölenlerin arasında eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner'in kızı, damadı ve torunları da vardı.

Hayatını kaybeden; Zehra Sena Güner Gültekin, eşi Bilal Gültekin ile torunları Muhammet Selim, Sümeyye, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Bilal, Enes ve Rümeysa Gültekin Kalıcı Konutlar Camii’nde son yolculuğunda uğurlandı.

Faciada yaşamını yitiren Gültekin ailesi üyelerinden Zehra Gültekin’in AK Parti eski milletvekili Mehmet Güner’in kızı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, “Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz söz konusuydu. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Makamları cennet olsun.” diye konuştu.

Erdoğan daha sonra cenazelerin toprağa verileceği mezarlığa geçti. Cumhurbaşkanı, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı.

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkân Alâ ve eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

AYNI AİLEDEN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Felakette hayatını kaybedenler arasında olan Zehra Sena Gültekin, Türk Hava Yolları (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapıyordu.

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve 8 kişilik ailesiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenilmişti. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınlarıyla 8 kişi yaşamını yitirmişti