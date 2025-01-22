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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.T. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiğinin tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

Eski astsubay M.T. ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

Avukat da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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