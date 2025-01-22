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Ücretsiz, indirimli yolcu taşımama kararı! EGO'dan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ücretsiz, indirimli yolcu taşımama kararı! EGO'dan açıklama

 EGO Genel Müdürlüğü, özel halk otobüslerinin 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararına ilişkin, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

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EGO, başkentte hizmet veren özel halk otobüsçülerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan gelir desteğinin kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürdüğü, özel halk otobüsü işletmelerinin de bu kapsamda vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlendiği ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu ödeme tutarlarının yalnızca Bakanlık tarafından düzenlendiği, belediyelerin ise bu ödemeleri yapma zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, buna rağmen 2020'den bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle SGK borçları nedeniyle uygulanan haciz işlemleri gibi mali sıkıntılar, bu desteklerin devamını mümkün kılmamaktadır. Kalıcı çözümün adresi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Bakanlığın, özel halk otobüslerine sağlanan destek ödemelerini artırması ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini teminat altına alması gerekmektedir. ABB olarak, yasal düzenlemeleri uygulamayan, ücretsiz, indirimli veya öğrenci abonman kartı sahiplerini toplu taşıma araçlarına kabul etmeyen özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlatırız."

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