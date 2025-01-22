Dayısının oğlunu itfaiyenin başına atayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan eleştirilere yanıt

Bolu Belediye Başkanı tanju Özca, Bolu İtfaiye Müdürlüğü’ne dayısının oğlu Sedat Gülener'i atamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Özcan, "O göreve getirilmesinin benim dayımın oğlu olmasıyla bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik zeki olmasıyla alakalı." dedi.

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Bolu Kartalkaya'da kayak merkezindeki 76 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili ihmaller ve sorumlu kim tartışması başladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu İtfaiye Müdürlüğü’nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener’e bağladığının ortaya çıkması eleştiri konusu oldu.

İtfaiye birimini dayısının oğluna bağlamasıyla ilgili eleştirilere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yanıt verdi.

"Çok çalışkan, pratik zeki olmasıyla alakalı"

Özcan, "Sedat Gülener benim dayımın oğlu. Bu doğru bütün Bolu biliyor. Ben akrabalarına özel olarak iltimas geçen bir başkan değilim. İnsanların kim olduğuna çok bakmıyoruz. Liyakata uygun olması lazım tabi ki. Belediyelerde hiç referanssız kimse çalışmaz dedim. Bunu bütün belediye başkanları bilir. Burada torpil derken akçeli bahsetmedim. Ama herkes bütün belediyelerde çalışan kim olursa olsun birinin referansıyla gelmiştir. O göreve getirilmesinin benim dayımın oğlu olmasıyla bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik zeki olmasıyla alakalı." dedi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 19 gün önce yangın yeterlilik belgesi vermiş

Öte yandan Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te yanan otelle ilgili yaptığı çalışmanın raporu ortaya çıktı. İtfaiye raporunda, otelin restoran bölümünde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.

2023'te de denetlenmiş

Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada "ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir" ifadesi yer alıyor.

"Burası turizm alanı" demişti

Özcan, dün yaptığı açıklamada oteli denetleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğunu Bakanlık tarafından ruhsatlandırıldığını söylemişti.

Bir gazetecinin, itfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı sorusuna Özcan, "Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı." cevabını vermişti.