Sigorta acenteleri yönetmeliği değişti

SEDDK, sigorta acenteleri yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre, daha önce Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesi, yeni düzenlemeyle SEDDK tarafından düzenlenecek. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta acenteleri yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

"Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Buna göre, daha önce Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesi, yeni düzenlemeyle SEDDK tarafından düzenlenecek.

Uygunluk belgelerini tamamlanmış olan acentelerin başvuruları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından değerlendirilerek elektronik ortamda SEDDK onayına sunulacak.

Kurumca durumu uygun görülenler TOBB tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren levhaya kaydedilmek üzere TOBB'a bildirilecek.

Söz konusu bildirim, acenteler bakımından uygunluk belgesi niteliğinde olacak ve uygunluk belgesi alan acenteler, levhaya kayıt olmak için en geç altı ay içinde TOBB'a başvuruda bulunacak.

TEKNİK PERSONEL OLMAK İSTEYENLER SEGEM'İN SINAVINA GİRECEK

Yönetmeliğin teknik personelle ilgili kısmına, bireysel emeklilik aracısı ünvanına sahip kişilerin, teknik personel olmak için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavını kazanmaları ayrıca gerekli mesleki deneyim sürelerini tamamlamaları gerektiği ve teknik personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresinin hesaplanmasında bireysel emeklilik aracılığında geçirilen sürelerin dikkate alınacağı hükmü eklendi.

Yönetmeliğe göre, tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 3 milyon 250 bin lira olurken, şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 4 milyon lira ve her bir şube için en az 325 bin lira sermayeye sahip olmaları gerekecek. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için de asgari sermaye tutarı 4 milyon lira olacak.

Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları, tüzel kişi acenteler için aranılan asgari ödenmiş sermayeden az olamayacak. Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acentelerin, yılsonları itibarıyla satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az yüzde 4'ü kadar öz kaynağa sahip olmaları gerekecek.

Bu tutar her durumda 4 milyon liradan az olamayacak. Hesaplama yılsonu itibarıyla yapılacak. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde eksik kalan sermaye, en geç ilgili yılın haziran ayının sonuna kadar tamamlanacak.

SEKTÖRÜN MENFAATLERİNE AYKIRILIK DURUMLARINA SEDDK BAKACAK

Ayrıca, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel menfaatlerine aykırılık tespit etmesi halinde TOBB'dan sigorta acentelerine ilişkin yapılan düzenlemelerinin iptal edilmesi veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteme yetkisi Hazine Müsteşarlığından SEDDK'ya devredildi.

Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve primlerin tahsili kısmında yapılan değişiklikle acente ile sigorta şirketi arasındaki komisyon ve diğer menfaatler hakkında, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlara yapılacak bilgilendirmeye ilişkin usul ve esaslar SEDDK tarafından belirlenecek.

Ayrıca, acenteler, bilgi işlem altyapılarını SEDDK tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun hale getirecek.