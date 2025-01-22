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Batman'da hazine arazisine yapılan 8 villa yıkıldı

Batman'da hazine arazisine yapılan 8 villa yıkıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hazine arazisine kaçak inşa edilen 8 villanın yakımı gerçekleştirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazine arazilerinin işgali ve izinsiz yapılaşmaya yönelik alan incelemesi yaptı.

İncelemede, ilçeye bağlı Urganlı köyünde hazineye ait arazide kaçak 8 villa yapıldığı tespit edildi. Yapılar, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Açıklamada, ilde kaçak yapılaşmaya karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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