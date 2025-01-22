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Bolu Belediyesi itfaiyesi Kartalkaya'daki otele olumsuz rapor verdi 27 gün sonra facia geldi

Bolu Belediyesi itfaiyesi Kartalkaya'daki otele olumsuz rapor verdi 27 gün sonra facia geldi

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Otel ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Otelin, faciadan günler önce itfaiye denetimi için Bolu Belediyesi'ne başvurduğu, denetimden geçemeyince de başvuruyu iptal ettirerek çalışmaya devam ettiği öne sürüldü.

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de başlayan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Türkiye'nin ciğerini yakan bu faciaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülürken, Grand Kartal Otel ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, söz konusu otelin yönetimi faciadan önce, Bolu Belediyesi'ne yangın denetimi için başvurdu.

Otelin 12 Aralık'ta itfaiye tarafından gerçekleştirilen denetimden kaldığı öne sürüldü. Otel yönetiminin 24 Aralık'ta belediyeye tekrar başvuru yaparak 'yangın' denetiminin talep edildiği dilekçenin iptalini istediği, belediyenin bu isteği kabul ettiği iddia edildi.

Otelin iptal başvurusu dilekçesini kabul eden belediyenin, güvenlik gerekçesiyle eksikliklerin giderilmesi yönünde otele uyarı yazısı göndermemesi tartışma konusu oldu.

Otelin yangına karşı uygun olmadığının tespit edildiği tarihten itibaren çalışmaya devam etmesi, yaşanabilecek herhangi bir facianın göze alındığını çok net gözler önüne seriyor.

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