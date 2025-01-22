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Yusuf Dikeç, Almanya'da gümüş madalya kazandı

Yusuf Dikeç, Almanya'da gümüş madalya kazandı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Ferdi sıralamada 581 puanla finale yükselen Dikeç, başarılı performansıyla Türkiye'yi temsil ederken, aynı kategoride yarışan Buğra Selimzade ise finali 7. sırada tamamladı.

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Milli sporcu Yusuf Dikeç, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, organizasyonda milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, ferdi sıralamada 581 puanla finale yükselme başarısı gösterdi.

Finalde mücadele eden Yusuf Dikeç, üstün performansıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Buğra Selimzade ise finali 7. sırada tamamladı.

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