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Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79 oldu

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79 oldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a çıktı.

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Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki otel yangını faciasında can kaybı maalesef arttı. Dün sabaha karşı Bolu'daki kayak merkezi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Şu ana kadar 56 kişinin kimliği belirlenirken, çalışmalar DNA testleriyle titizlikle sürdürülüyor.

ÖLÜ SAYISI 79'A YÜKSELDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, yapılan DNA analizleri sonucunda yangında 3 kişinin daha hayatını kaybettiği kesinleşti.

Bu acı olayda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı böylece 79'a yükseldi.

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