Sinan Ateş suikastı soruşturmasında sıcak gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sinan Ateş suikastı soruşturmasında aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sinan Ateş suikastı soruşturmasında aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili dava, Ekim 2024'te karara bağlanmıştı.
Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.