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Donald Trump'tan Putin'e 'yaptırım' uyarısı

Donald Trump'tan Putin'e 'yaptırım' uyarısı

Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar sürerken Trump, yaptığı açıklamada Putin'e "savaşa son verin yoksa yaptırım uygularım" uyarısında bulundu.

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Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı..

Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, açıklamasında Putin'e hem çağrıya hem de uyarıya yer verdi.

YAPTIRIM VURGUSU

Trump, açıklamasında, Rusya'ya zarar vermek istemediğini, Rus halkını sevdiğini ve Rusların 2. Dünya Savaşı'nda ABD'ye yardım ettiğini kaydederek, bununla beraber Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesinin zamanının geldiğini belirtti.

"BUNU KOLAY YOLDAN YA DA ZOR YOLDAN YAPABİLİRİZ"

Putin'e çağrıda bulunan Trump, şu ifadelere yer verdi:

Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan ve Rusya'dan ABD'ye satılan her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi uygulamaktan başka çarem kalmayacak. Ben Başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu savaşı bitirelim! Bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz. Şimdi anlaşmayı yapın. Daha fazla can kaybı olmasın.

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