Suriye'den terör örgütüne uyarı: Güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG’yi uyararak, "Müzakere kapısı şu anda açık. Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız" dedi.

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Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG’yi uyardı.

"BİZE PETROL TEKLİF ETTİLER AMA BİZ PETROL İSTEMİYORUZ"

Kasra, terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu silahlı grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda, "Müzakere kapısı şu anda açık. Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız. Bize petrol teklif ettiler ama biz petrol istemiyoruz, kurumları ve sınırları istiyoruz" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FESHETMELİ"

Ebu Kasra, "SDG (PKK/YPG), Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli." uyarısını yaptı.

Silahlı grupların kendilerini feshedip Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda PKK/YPG'nin durumunun hatırlatılması üzerine Ebu Kasra, "Müzakereler sürüyor. Her türlü senaryoya hazırız." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin "hapishanelerinde 10 bin DEAŞ'lının olduğu" iddiasını anımsatan Ebu Kasra, doğru rakamın 2 bin 500 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'LA MÜCADELE

Rusya ile ilişkilerin şekillendirmesi konusunda yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığının çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Ebu Kasra, "İran elini Suriye üzerinden çekmeli. Suriyeli Şii bileşenler, Suriyeli bileşendir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Kasra, "Toplum ile ordu arasında boşluğu onarmak için ordunun görevi vatanı ve halkı korumak olacak. Savunma Bakanlığı bir tarafa ait bir kurum değil, Suriyelilerindir." ifadesini kullandı.

Yeni yönetimin Savunma Bakanı Ebu Kasra, terör örgütü DEAŞ'la başa çıkabilecek büyük bir kapasiteleri olduğunu sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL OLACAK"

Ebu Kasra, "Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" diyen ​​​​​​​Ebu Kasra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından İsrail ordusunun Golan Tepeleri ve tampon bölgenin de ilerisine geçerek Suriye topraklarındaki işgali sürdürmesine ilişkin ise Ebu Kasra, "İsrail'in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

REJİM DÖNEMİNDE ORDUDAN AYRILAN SUBAYLARIN DÖNÜŞÜ

Ebu Kasra, Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin güneyindeki asker gruplar ve Tenef merkezli Suriye Özgür Ordusu (SÖO) başta olmak üzere 70'ten fazla grupla görüşme yapıldığını anlattı.

"Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme vizyonumuza herkes olumlu yaklaştı." diyen Ebu Kasra, askeri grupların bloklar halinde bu çatı altına girmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

Ebu Kasra, bakanlıkta üst rütbeli 10 komutandan oluşan bir heyetin kurulduğunu ve ordu şemasının gözden geçirileceğini kaydederek, geçmişte Suriye ordusundan ayrılan komutanların tayininin 2 ay içinde tamamlanacağını anlattı.

Ebu Kasra, "Suriye'nin kuzeybatısındaki ordudan ayrılan komutanlar, 2011'in başında ordudan ayrılan ve muhalif gruplarla çalışan komutanlar ve yurt dışındaki subayların sayısı 6 bin 400 ila 7 bin." dedi.

Suriyeli Bakan, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejim güçlerinin geride bıraktığı mayınların temizlenmesi için Türkiye'den mayın imha makine ve ekipmanları almak istediklerini de dile getirdi.